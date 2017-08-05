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Kavgada yaralandı...3 kez kalbi durdu, hayata döndürüldü

Bursa'da yan bakma yüzünden çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.

Kavgada yaralandı...3 kez kalbi durdu, hayata döndürüldü

05 Ağustos 2017 10:01

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce mahallesinde meydana geldi. Parkta alkol alan bir şahıs ile yoldan geçen iki genç arasında yan bakma yüzünden çıkan sözlü tartışma çevrede bulunan bir kadının ayırmasıyla bitti.

Alkollü şahsın, onları ayıran kadına saldırdığı gören gençler olay yerine geri dönünce sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çocukluk arkadaşı olan Furkan İlhan(18) ve Emre Asan(18) ile parkta alkol alarak çevreye laf atan Mehmet G. (18) arasında kavga büyüdü. Mehmet G. yanında bulunan bıçağı çıkarıp iki arkadaşa saldırdı, Emre Asan, göğüs kafesinden ufak bir sıyrık alırken, Furkan İlhan kalbine saplanan bıçak sonrası olay yerine yığıldı. Mehmet G. olay yerinden kaçarken, gelen 112 ekipleri yaralı arkadaşları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Kalbine bıçak saplanan Furkan İlhan hemen ameliyata alındı, ameliyat esnasında 3 kere kalbi duran İlhan'ın ameliyatı başarılı geçti ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Göğüs kafesinden hafif yaralanan Emre Asan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının daha önceden kasten adam yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi. 

Yusuf Ali Arslan - Ahmet Faruk Çabuk


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