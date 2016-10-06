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Kavgaya karışan şüpheliler İHA’nın görüntüleri sayesinde yakalandı

Erzurum’da önceki gün cadde üzerinde birbirlerine döner bıçağı, kazma ve küreklerle saldırıp daha sonra kaçan şüpheliler İHA ekibinin kamerasına yansıyan görüntüler sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgaya karışan şüpheliler İHAnın görüntüleri sayesinde yakalandı

06 Ekim 2016 17:09

Olay önceki gün saat 15.00 sıralarında Erzurum’da vatandaşların en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesinde bulunan Cumhuriyet İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir taraf etraftan ellerine geçirdiği kazma ve kürekle saldırırken diğer taraf da bellerinde taşıdığı ‘sallama’ diye tabir edilen döner bıçaklarını çıkararak karşılık verdi. Yaşanan arbede objektiflere yansırken birbirlerine saldıran iki grubu polisler araya girerek dağıttı. Kavgada, elinde döner bıçağı bulunan sarı kıyafetli bir gencin polislere yakalanmasının ardından bıçağı pikabın arkasına bıraktığı ve daha sonra da kavgaya karışan diğer şüphelilerle birlikte kaçarak uzaklaştığı görüldü.
İHA ekibinin kamerasına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tek tek yakalayarak gözaltına aldı.

Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı:

"Önceki gün saat 15.00 sıralarında ilimiz Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet İş Merkezinde meydan gelen kasten yaralama tehdit ve hakaret olayında; aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan E.A., ile E.Ç., isimli şahıslar arasında çıkan kavgada şahıslar birbirlerini darp etmişler. Olayın ardından taraflardan E.A., ve E.Ç., isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Şahıslardan E.Ç.'nin oğlu olan K.E.Ç isimli suça sürüklenen çocuk, olayda kullanmış olduğu pala tabir edilen döner bıçağıyla birlikte bir gün sonra saat 13.00 sıralarında görevlilerimiz tarafından yakalanarak konu ile ilgili gerekli yasal işlem yapılabilmesi için çocuk şube müdürlüğüne teslim edilmiştir. Suça sürüklenen çocuk K.E.Ç.’nin yaşının küçük olması sebebiyle ifadesinin avukat nezaretinde alınıp, Çocuk Şube Müdürlüğünce mevcutlu olarak adli makamlara gönderilecektir." 

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca
ERZURUM

Etiketler: Kavgaya karışan şüpheliler


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