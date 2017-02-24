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Kavgayı anlatırken arkadaşını öldürdü, 9 yıl ceza aldı

Zonguldak’ta yaşadığı bir kavgayı anlattığı sırada silahını arkadaşının başına dayayarak tetiğe dokunması sonucu ölümüne sebep olan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kavgayı anlatırken arkadaşını öldürdü, 9 yıl ceza aldı

24 Şubat 2017 16:08

Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İsmail Dada’nın yanı sıra olayda hayatını kaybeden Cemal Erdemir’in yakınları ile taraf avukatları katıldı. İddialara göre olay 13 Ekim 2016 günü Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. İsmail Dada, olay yeri olan Göbü’deki bir gazinoya geldiği sırada Cemal Erdemir ile karşılaştı. Dada ve Erdemir sarılarak birbirlerine hal hatır sordukları, sonrasında Cemal Erdemir, İsmail Dada’ya daha önce başından geçen olayı merak ederek anlatmasını istedi. Yine iddialara göre Dada; “Silahı böyle çıkarmıştım” diyerek belinden çıkardığı silahı ateş alarak Cemal Erdemir’e isabet etti. Erdemir olay yerinde yaşamını yitirirken Dada, olaydan birkaç gün sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

“Kasten adam öldürme” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen Dada’ya; Cemal Erdemir’i bilinçli taksirle öldürdüğüne karar verilerek 9 yıl hapis cezası verildi. Ancak mahkeme tutuklu sanığın mahkemedeki iyi halini gözeterek cezasını 7 yıl 6 aya düşürdü. Sanık, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cemal Erdemir’in eşi verilen cezayı az buldu. Erdemir’in eşi sanığa tepki göstererek gözyaşına boğuldu.

(Sertaç Özdemir/İHA)

Etiketler: Cemal Erdemir, İsmail Dada, Zonguldak


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