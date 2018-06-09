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Kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

Başkent'te kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

09 Haziran 2018 20:30

Olay, saat 18.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Caddesi'ndeki Dışkapı köprü altında bulunan bir parkta iki grup arasında kavga çıktı. Bu esnada parkta bulunan Furkan Ö. ve Mert Muhammet K., kavgayı fark etti. Olayı sakinleştirmek için araya giren ikili, kavgaya karışanlardan birinin silahlı saldırısına uğradı. Furkan Ö. ve Mert Muhammet K., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Silahı ateşleyen şahıs ise yol kenarındaki aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren 112 Acil Servis ekipleri, şahısları tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda delilleri toplarken, görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Abdullah Sarica - Burak Altun
 

 

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