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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Manisa’da sevgilisinin eski erkek arkadaşıyla tartışan şahıs, çıkan kavga sırasında araya giren başka bir şahsı bıçakla öldürdü.


25 Kasım 2016 15:25

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay, dün akşam saat 22.55 sıralarında Utku Mahallesi'nde bulunan Ulupark içerisinde yaşandı. İddiaya göre daha önce sevgili olan Ali Ö. (23) ve Songül K. (21) yaşadıkları anlaşmazlık sonucu ayrıldı. Bir süre sonra Songül K., Ömer Ö. (23) isimli bir gençle gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Ayrılmalarına rağmen Ali Ö., Songül K.’yı telefonla arayarak rahatsız etmeyi sürdürdü. Songül K. ve Ömer Ö., Ali Ö.’yü konuşmak için Manisa’ya davet etti. Yanına arkadaşı Yusuf D.’yi (24) alarak Manisa’ya gelen Ali Ö., Ulupark içerisinde eski sevgilisi Songül K. ve Ömer Ö. ile buluştu. Aralarındaki konuşma tartışmaya dönünce Ali Ö. eski sevgilisi Songül K.’ya tokat attı. Bunu üzerine sinirlenen Ömer Ö., sevgilisine tokat atan Ali Ö.’ye bıçak çekti. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Yusuf D., Ömer Ö. tarafından göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yerde kaldı. Kavgaya müdahale etmek isteyen Songül K. da elinden yaralandı. Hızını alamayan Ömer Ö., olay yerinden kaçan Ali Ö.’yü bıçakla kovaladığı sırada Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yusuf D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Manisa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Yusuf D.’yı bıçaklayarak öldüren ve Songül K.’yı da yaralayan Ömer Ö. ve Songül K.’ya tokat atan Ali Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Ömer Ö. ve Ali Ö., Manisa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer Ö.’nün bıçakla kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi. 

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın


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