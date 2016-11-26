Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde İsmet U. (69) ile Tuncay B. (56) arasında husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmayı ayırmak için bazı vatandaşlarla araya giren Gazi Köylü (46), arbede sırasında Tuncay B’nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Köylü’nün cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Tuncay B’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.