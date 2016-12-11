Kaza 10.30 sıralarında İzmit Miralay Mümtaz Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametinden gelerek Umuttepe istikametine gitmek isteyen Kazım D. idaresindeki 34 ZK 605 plakalı otomobil, kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdi. Bu sırada Umuttepe istikametinden İzmit’e seyir halinde olan Coşkun S. idaresindeki 41 J 9012 plakalı halk otobüsü de duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomo

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz

KOCAELİ