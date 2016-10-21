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Kavşakta feci kaza: 4 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.


21 Ekim 2016 14:12

Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Somuncu Baba Türbesi’ne ziyarete gelen Yusuf Keskieroğlu idaresindeki 60 HK 115 plakalı otomobil, Somuncu Baba Kavşağında sola dönerken karşı şeritten gelen 44 DZ 640 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil sürücüsünün kontrolsüz dönüşü sonucu yaşandığı belirtilen kazada araç yol kenarındaki levhalara çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Yusuf Keskieroğlu ile eşi Zehra Keskieroğlu ve çocukları Beyza, Zehra, Ecrin Keskieroğlu yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçtan itfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımı ile çıkartılarak 112 ambulansları ile ilk olarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 3’ü Malatya Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken durumu ağır olan 15 yaşındaki Beyza Keskieroğlu ise hava ambulansı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan vatandaşlar kazanın yaşandığı kavşakta daha öncede benzeri kazaların yaşandığına dikkat çekerek tepki gösterdiler. 

İsmet Hüseyin Uğur

Etiketler: feci kaza, kavşak


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