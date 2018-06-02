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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

Kastamonu’da Tosya Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

02 Haziran 2018 02:53

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağında Özcan Serenli idaresindeki 37 AE 053 plakalı otomobil ile Necdet Özcan yönetimindeki 37 KL 725 plakalı otomobil, kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İlknur Özcan (30), Çınar Özcan (3) ile Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Muazzez Muhaimed (27), Kaser Muhaimed (27) ve Mahmud Muhaimed (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.  

 

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