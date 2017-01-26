Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Kavurmacı ve Faruk Güllüoğlu'nun şirketlerine kayyum atandı

Kavurmacı ve Faruk Güllüoğlu'nun şirketlerine kayyum atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e ve baklavacı Faruk Güllüoğlu'nun şirketlerine kayyum atandı.

Kavurmacı ve Faruk Güllüoğlunun şirketlerine kayyum atandı

26 Ocak 2017 13:18

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş'ye TMSF kayyum atadı. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor. Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesi ile serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Faruk Güllü’nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş'ye de kayyum atandı.

Etiketler: faruk güllüoğlu, kayyum, Ömer Faruk Kavurmacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!