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Kavurucu sıcaklar geri geliyor

Geçtiğimiz hafta sonu 46.3 dereceyle son 44 yılın en sıcak yaz günlerinin yaşandığı Aydın’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor

08 Temmuz 2017 14:20

Ege Bölgesi’nde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından başlayarak artacağı, hafta başından itibaren mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Manisa’da 37-41, Balıkesir’de 34-38, Çanakkale’de 33-36 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar bölge genelinde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. 

Etiketler: sıcaklık


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