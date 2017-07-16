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Kavurucu sıcakta mandalar suda serinliyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle mandalar suyla serinliyor.

Kavurucu sıcakta mandalar suda serinliyor

16 Temmuz 2017 11:25

Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mandalar, suya girerek serinliyorlar. Manda yavruları Değirmen köyünde bulunan gölette, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hem su ihtiyaçlarını gideriyor hem de serinliyorlar. Manda yavrularının çobanlığını yapan Atilla Budak’ın (15) babası Refik Budak, Güroymak genelinde bulunan 5 bin manda yavrusunun bu yolla serinletilerek sıcaktan korunduğunu söyledi. Çocuklarının çobanlık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Budak, “Çocuklarım boşta kalmasın diye çobanlık yapıyorlar. Bir insan boş kaldı mı ya hırsız olur ya da madde bağımlısı. Bizim bu yörede gençlerimizin çoğu işsiz. Buna istinaden madde bağımlısı çok. Ben 22 çocuk babasıyım. İki çocuğum mandalara çobanlık yapıyor. İki çocuğum da güvenlik koruculuğu yapıyor. Memlekette 7 ay kış yaşıyoruz. Mandaları 5 ay boyunca ağıllarda besliyoruz. Yaz ayları çok sıcak olduğundan özellikle manda yavrularını suya sokarak serinletmeye çalışıyoruz ki sıcaktan bunalıp ölmesinler. Mandalar balık gibidirler, susuz yaşayamazlar. Büyük mandalar ise şu an sazlık alanlarındalar. Köy halkımızın çoğu mandacılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Köyümüzde bataklık alanlar çok olduğundan mandalar bataklığa saplanıp telef oluyorlar. Bazen de kurtlar dalıyor sürüye” dedi.

Manda yoğurdunun bağırsak kanserine iyi geldiğini de ifade eden Budak, "Güroymak ilçemiz manda yoğurduyla ünlüdür. Budaklı köyü ve Gölbaşı beldemize bağlı köyler, yoğurt üretimi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Doğal yapısı itibarıyla tarıma elverişli alanlar ve onun etrafını çeviren yaylalar ve yeşilliklerden oluşur. Bu nedenle yörede büyükbaş hayvancılık önemli bir yer teşkil eder. Hayvan türü olarak manda ve inek beslenir. Özellikle manda yoğurdu üretimi açısından önemlidir. Manda yoğurdu ve sütü Güroymak yöresinde kırsal kesimde yaşayan halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Budaklı denilince akla gelen ilk şey manda yoğurdudur" diye konuştu.

Sulak alanlara adeta akın eden mandalar, kendilerini serin sulara bırakarak serinliyorlar. 

Gürkan Olcay

Etiketler: Bitlis, manda


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