Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, çok iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İlk 45 dakika dengeli bir şekilde iki takım da mücadele etti. Bu devrede 2 pozisyon biz, 1 pozisyon da Gençlerbirliği takımı buldu. Çok iyi çok koşan, çok mücadele eden bir ekip, zaten ilk maçta da Fenerbahçe’yi yenmişlerdi. İkinci devrede duruş bozukluğundan yediğimiz ilk gol. Bir oyuncuyu arkada unuttuk” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği’nin penaltıdan bulduğu golün maçın sonunu getirdiğini ifade eden Kaya, “İkinci gol hakkında ben uzun süre top oynamış biriyim, kural penaltıysa, pozisyon penaltıysa… Çünkü Gençlerbirliği oyuncusu hala oyuna devam etmek istiyordu. Kimsenin anlamadığı bir penaltı maçın sonucunu getirdi. Ondan sonra kalkıp nasıl efelenebilirsin. Buna rağmen gene pozisyon bulduk Erman’la. Neticesinde ikinci maçımızdan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bizim için çok önemli bir lig maçı var ondan sonra da 2 tane Fenerbahçe maçı var. Önemli olan bu iki maç” açıklamalarında bulundu.

Caner Ünver - Cem Geçim