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Kaya parçası otobüsün camından girip çıktı: 1 yaralı

Tunceli’de dağlık alandan kopan bir kaya parçası yolcu otobüsünün ön camından girdi, yan camından çıktı, yardımcı kaptan hafif şekilde yaralandı.

Kaya parçası otobüsün camından girip çıktı: 1 yaralı

02 Haziran 2018 21:39

Olay, Tunceli-Erzincan karayolunun 30. kilometresinde Zağge mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Trabzon’a gitmek için yola çıkan Mustafa Durmuş idaresindeki 62 AR 373 plakalı yolcu otobüsüne, dağlık alandan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası ön camdan girip yan camdan çıkarken, yardımcı kaptan Ekrem Yıldırım hafif yaralandı. Yaralı ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.
Otobüste bulunan 30 yolcu ise başka bir otobüse aktarılarak yolculuğuna devam etti.

Ercan Topaç
 

 

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