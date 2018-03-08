Kaya tuzu nedir? Nerelerde kullanılır? (İşte kaya tuzunun faydaları)

Kaya tuzu nedir?

Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. Kaya tuzu içeriğinde 84 tane mineral vardır ve insan vücuduna alınması gereklidir. Temel besin maddelerimizden biri olan tuz insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Kaya tuzu ise tuzun henüz işlenmemiş doğal haline verilen isimdir.

Kaya tuzu ve rafine tuzları arasındaki farklar

*Rafine tuzların ödeme sebep olduğunu uzmanlar tespit etmişlerdir. Kaya tuzu ise anti-ödem özelliğe sahiptir.

*84 element barındıran kaya tuzu vücudun bütün ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Rafine tuzlar ise 4-5 adet element barındırmaktadır.

*Kaya tuzunun radyasyon emici özelliğe sahiptir. Özellikle tuz lambaları veya televizyon kenarlarında büyük kaya tuzu parçasını yerleştirmek büyük oranda radrasyonun yayılmasını önleyecektir.

*Rafine tuzlar kan basıncını aşırı oranda yükseltirken,kaya tuzları rafine tuzlar kadar zararlı etkileri yoktur.

*Rafine tuzlar rafinasyon işlemine maruz kalmakta,kaya tuzları ufak bir temizlemeden başka bir işleme maruz kalmamaktadır. Bu yüzden içerdiği elementler kaybolmamaktadır.

*Kaya tuzu stres üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

*Astım,bronşit gibi rahatsızlıklarda kaya tuzu mağaraları olumlu etkilere sahiptir.

*Solunum yolu rahatsızlıklarında önemli etkilere sahiptir. 2. Dünya savaşı sırasında mağaralara saklanan askerler kaya tuzlarının havaya karışan iyonları sayesinde nefes almada rahatlamalar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Azerbaycan’da mağara oteller bulunmaktadır. Sağlık açısından bir çok olumlu etkileri vardır.

* Kaya tuzları Demir,magnezyum,kalsiyum açısından oldukça zengindir.

Kaya tuzunun faydaları neler?

Tuz yemeklere ayrı bir tat verir. Belli hastalıklara karşı yemeklerde tuzsuz olmaz. Evlerde kullanılan rafine tuzlar sağlıklı mı, değil mi? Son zamanlarda kaya tuzunun bilinmeyen faydaları ortaya çıktı. İşte kaya tuzunun faydaları…

Sindirim sistemini rahatlatan kaya tuzu sindirim bozukluklarına iyi gelir.

İştah arttırıcı özelliği vardır ve mide ekşimesine karşı fayda sağlar.

Minerallerin hücresel emilimini kolaylaştırır. Vücudun pH dengesini korur ve vücuttaki toksin maddelerin dışarı atılmasına yardım eder.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Kan basıncını dengeler.

Böcek ısırıklarına iyi gelir.

Romatizma, kas ağrıları ve kemik ağrılarına yarar sağlar.

Kaya tuzu limon suyu ile birlikte tüketilirse bağırsaklardaki solucanların dışarı atılmasına yardım ettiği gibi mide bulantısı ve kusmaya da iyi gelir. Grip gibi kış hastalıkları için de fayda sağlar.

Böbrek ve mesane taşlarına karşı da kullanılabilir.

Gut hastalığına iyi gelir.

Kaya tuzu dişlerin beyazlatılmasında ağız spreyi olarak da kullanılır.

Kas kramplarına yararlıdır.

Bağışıklık sistemine iyi gelerek sinir sistemine de fayda sağlar.

Vücuttaki su emilimini arttırmaya yardımcı olur.

Strese karşı iyi gelir.

Damar sağlığını korur.

Kan şekerini dengeler.

Yaşlanma etkilerini azaltır.

Uykusuzluğa iyi gelerek uyku düzeni sağlar.

Kaya Tuzunun Cilde Faydaları

Sağlık için sayısız faydası olan kaya tuzunun cilde faydası çok. Kaya tuzuyla peeling yaparak cildinizi sıkılaştırabilir, kaya tuzu banyosu faydalarından yararlanabilir, ciltteki ölü hücreleri yok edebilir. Kaya tuzu cilt maskesi ile sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

Kaya tuzu yemeklerde nasıl kullanılır?

En temiz tuz kaynağı olarak bilinen kaya tuzunu besinlerimizde kullanmak faydalıdır. Kaya tuzu alırken nelere dikkat edilmeli? Temiz bir kaynaktan alınmalı. Satın aldığınız kaya tuzunu porselen yada cam öğütücü kullanarak yemeklerde kullanabilirsiniz.

Kaya tuzu lambalarının faydaları

Tuz lambaları negatif iyon yayarlar. Böylece havanın temizlenmesini sağlar. Kaya tuzu lambası iç mekanlardaki hava kalitesini arttırır.

Kaya tuzu lambasının sağlığa faydaları sebebiyle çok daha uygun fiyatlı, bakımı kolay, göze ve ruha hitap eden doğal bir alternatiftir.

Himayala tuzu ile kaya tuzu arasındaki fark

En sağlıklı tuz hangisi? Himayala tuzu mu, kaya tuzu mu? Çok merak edilen bu sorunun cevabını aralarındaki farkla belirtelim.



Kaya tuzu ile Kristal tuz arasındaki fark taş kömürü ve elmas arasındaki fark gibidir. Kaya tuzu oldukça kaba bir mineral yapıya sahip olması nedeniyle hücreye girmesi zordur. Renk olarak da Himalaya tuzunda gördüğümüz şeffaf veya süt rengini kaya tuzunda göremeyiz. Kaya tuzu genelde kirli beyaz, esmer, gri ve ender olarak ara sıra saydamdır.

