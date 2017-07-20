Kaya tuzu satarak geçen bir ömür

Aslanapa ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Erses, 50 yıldır Yozgat'tan getirdiği kaya tuzunu ilçe merkez camii karşısında bulunan ahşap dükkanında hayvan üreticilerine satarak geçimini sağlıyor.

Mustafa Erses, ''50 yıldır bu işi yapıyorum. Köylerden, komşu ilçelerden ve köylerinden müşterilerim var. Hayvanlara hangi vakitlerde ve nasıl verilmesi gerektiğini onlara söylerim. Kaya tuzu hayvanlar için çok yararlıdır. Bu benim için bir meslektir. 3 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm, 9 torunum var şuan. Çocuklarımın hepsinin geleceğini kaya tuzu satarak sağladım. Tabiri caizse ekmeğimi taştan çıkardım. Hiç bir zaman halimden şikayetçi olmadım. Eskiden kaya tuzuna ilgi daha çoktu. İnsanlar eskiden kaya tuzunun kırılıp ufalanıp elenmiş olanını kullanırdı. Asında en sağlıklı tuz yaşamda kaya tuzudur. Ancak şimdilerde hazır tuz çok olunca, bölgemizde hayvancılık yapan üretici ve çiftçilerimiz için satıyorum. Çok şükür geçimimi sağlıyorum. 80 yaşındayım, sağlığım el verdikçe işimi bırakmaya niyetim yok'' diye konuştu.

''Kaya tuzunun haftada en az 1 defa hayvanlara yedirilmesi gerekir''

Erses, ''Kaya tuzu hem hayvan sağlığı hem de etin lezzetti için önem arz ediyor. Kaya tuzu tüketen hayvanın eti lezzetli olur. Ayrıca hayvanlarımızdan sağılan süt ile elde edilen peynirlerinin korunması içinde bu kaya tuzu kullanılmalıdır. Çünkü rafineri tuz peyniri bozuyor. Meralardaki bitki türü ne kadar organik ve doğal ise verilen yem ve tuz da o kadar doğal olmalıdır. Hayvanların tükettiği besinlerden insanlar da etkileniyor. Sağlıklı hayvan, sağlıklı hayvansal besin anlamına gelir'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir