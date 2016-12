Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’na 14 ülkeden 16 kulüp katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup maçlarını birinci bitirerek ev sahibi Macar takımı ile yarıfinalde karşılaştı. Macar takımını yenerek tarihinde ilk kez finale adını yazdıran İBB, finalde İran takımına 5-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Teknik Direktörü Hakkı Başar, "Hedefimiz şampiyon olmaktı ama nasip ikincilikmiş. Sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl şampiyon oluruz" dedi.

KAYAALP: "SONRAKİ TURNUVADA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, bir sonraki şampiyonadan birincilikle ayrılmak istediklerini belirterek, "Dünyanın en iyi güreşçileri buradaydı. İki gündür kıran kırana maçlar yapıldı. Çok güzel mücadeleler oldu. Biz grubumuzu birinci bitirdik. Ama ne yazık ki finalde kaybettik. Gönül isterdi ki şampiyon olalım ama olmadı. Elimizden geleni yaptık. Sonuna kadar mücadele ettik. Sonraki turnuvada şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

CENK: "HEDEFİMİZ HER ZAMAN ZİRVE"

Cenk İldem de her geçen gün daha iyi olduklarını ifade ederek, "Biz iyi bir takımdık. Daha önce de dünya üçüncüsü olmuştuk. Her geçen gün takım olarak iyi yerlere geliyoruz. Bir dahaki sefer inşallah dünya şampiyonu olacağız. Hedefimiz her zaman zirve" diye konuştu.