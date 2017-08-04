Kayahan, Büyükçekmece Festivali’nde şarkılarıyla anıldı

İpek Açar ve Suat Suna, İskender Paydaş Orkestrası eşliğinde, 2015 yılında kaybettiğimiz Türkiye’nin en çok sevilen besteci ve yorumcularından Kayahan’ın şarkılarını, dün akşam Kültürpark’ı dolduran 10 bin kişiyle birlikte söyledi.

Coşku ve hüzün vardı

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserde zaman zaman duygusal anlar da yaşanırken, usta sanatçı Kayahan’ın gönüllerde, hatıralarda yer eden şarkıları bazen coşku, bazen de hüzünle seslendirildi. Konserin son bölümlerinde ise İpek Açar ve Suat Suna ikilisine 40 kişilik Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu eşlik etti. Daha önce de “Bir Yıldız Eşliğinde Çocuk Sesleri” isimli konserde Kayahan şarkılarını seslendiren çocuk korosu, ortaya koyduğu performansla büyüklerini aratmadı.

Festivale renk kattınız

Konser sonunda sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kayahan şarkıları ile usta sanatçıyı bir kez daha saygı ve özlemle andıklarını belirterek, “Festivalimize renk kattınız. Sevgili Suat Suna ve İpek Açar’a ve değerli müzisyen İskender Paydaş ve orkestrasına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Akgün ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Türk Folklor Kurumu ve Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Ahmet Faruk Sarıkoç