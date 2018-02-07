Kayak Federasyonu'na mali genel kurul şoku

Mali genel kurulun iptali için açılan davanın son duruşması 6 Şubat 2018 tarihinde, 2016/321 esas nolu dosya ile görüşüldü. Ankara 23. Asliye Hukuk mahkemesi hakimi mali genel kurulda federasyonun 01.04.2014-30.04.2016 dönemine ait denetleme kurulu raporunun 5.6.7.8.9. ve 10.'cu maddelerinin ibra açısından genel kurulun oyuna sunulması, burada değerlendirilmesi gerektiğinde 01.06.2016 tarihinde yapılmış olan mali kurulda denetleme kurulu raporunun tamamının ibra edilmediğinin tespitine karar verdi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına iki hafta içinde İstinaf Mahkemesi'ne itiraz hakkının bulunduğu öğrenildi. İstinaf Mahkemesi 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını onaması durumunda, Başkan Erol Yarar yönetimi hukuken düşmüş olacak. Karar kapsamında 3 ay sonra yapılacak olan Olağan Genel Kurul, Olağanüstü Genel Kurul olarak yapılmak zorunda kalacak.