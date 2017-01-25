Kış sporları içinde en keyifli aktivitelerden biri olan kayak sporunu yaparken, en istenmedik olayın yaralanmak olduğunu ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, kayak sporunun dayanıklılık, çabukluk, güç ve denge gibi kondisyon özellikleri gerektirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Nadir Şener, en ufak bir dikkatsizlikte, kırıklardan çıkıklara kadar pek çok yaralanma olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "Kayak yaralanmalarının yaklaşık yüzde 50’si diz yaralanmaları oluşturuyor.Bunun için diz bölgesinin gerek kayma sırasında gerekse düşerken aşırı dönme ve açılanmalara dikkat edilmeli. En sık da ön çapraz bağ ve iç yan bağ yırtığı ile iç menisküs yırtığı tespitidir. Vücudun üst tarafında ise, kayak sopalarına bağlı el başparmak yaralanmaları, köprücük kemiği kırıkları ve omuz çevresi çıkıkları görülebiliyor” diye konuştu.

Snowboard’da ise, vücudun üst kısmı yaralanmalara daha açık olduğunu ifade eden Şener, "Düşmeyle birlikte el bilekleri arkaya doğru gerilerek kırılmalara sebep oluyor. Kayak yaralanmalarının bir kısmı da pistteki çarpışmalara bağlı kazalar sonucu meydana geliyor. Kaymaya bağlı hızla birlikte daha ciddi sağlık problemleri doğuran bu tür kazaların sonunda uyluk kemiği gibi uzun kemiklerde kırıklar, kafa içi hasarları, boyun kırıkları oluşabiliyor" dedi.

Kayak sporuna yeni başlayacaklar için uygun ekipman seçimi, atılması gereken ilk adımlardan biri olduğunu ifade eden Şener, "Kayağın ve snowboardun doğru boyda seçilmesinin gerekliliği kadar kayak ayakkabılarının doğru sıkılıkta bağlanması da önem kazanıyor. Kayak dersleri almadan, tecrübesiz bir şekilde pistlere çıkmakta çok tehlikeli. Dolayısıyla yeni kaymaya başlayanlar mutlaka profesyonel biri gözetiminde tecrübe kazanmalı. Ayrıca herkesin tecrübesine uygun pistte kayması gerekir" şeklinde konuştu.

Soğuk havanın da etkisiyle yaralanmalarda ilk başta bir ağrı hissedilemeyeceğini belirten Şener, "Ufak bir yaralanma dahi olsa umursamazlık edip, kaymaya devam etmeyin. Bir süre dinlenip, kendinizi yoklayın. Yaralanma bölgesine ilk müdahale olarak, cildinize direkt gelmeyecek şekilde soğuk su, buz ya da kar uygulayabilirsiniz. Bir süre sonra ağrıdığını hissetmeye başlarsanız mutlaka bir hastaneye gidin” dedi.