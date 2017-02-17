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Kayak yapmaya giden 200 kişi dağda mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki kayak merkezi Karacadağ’da kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişilik grup mahsur kaldı. Diyarbakır’dan kayak merkezine geldiği öğrenilen grubun kayak merkezine ait tesiste ve otobüslerde kurtarılmayı bekledikleri belirtildi.

Kayak yapmaya giden 200 kişi dağda mahsur kaldı

17 Şubat 2017 21:24

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak merkezinde kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişilik grup, dönüşe geçerken kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Kurtarılmayı bekliyorlar

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup, telefonla yetkilileri arayarak yardım istedi. Kapanan yolları açmak için bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, AKUT ve jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Diyarbakır’dan kayak merkezine geldiği öğrenilen grubun kayak merkezine ait tesiste ve otobüslerde kurtarılmayı bekledikleri belirtildi. 

Etiketler: 200 kişi, Karacadağ, kayak merkezi, mahsur, şanlıurfa, Siverek


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