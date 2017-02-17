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Kayak yapmaya giderken dağda mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki kayak merkezi Karacadağ’da kayak yapmaya giderek mahsur kalan yaklaşık 700 kişilik grup kurtarıldı.

Kayak yapmaya giderken dağda mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı

17 Şubat 2017 21:24
Dağda mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı - Tıkla İzle

Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı kayak merkezine jandarma, 112 sağlık ekipleri iş makineleri yönlendirildi. Öğrenci ve öğretmenlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Siverek Belediye Başkanlığı kriz masası oluşturarak bölgeye yönlendirdiği çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarına başladı.

4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldılar

Olay yerine ulaşan askerler ise öğrencilere kumanya dağıttı. Kayak merkezinde fenalaşan öğrenciler greyder yardımı ile ambulansa yetiştirildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kayak merkezi yolu trafiğe açıldı. İş makineleri yardımı ile açılan yolda öğrenci servisleri kurtarıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan, "Ekiplerimizle birlikte ancak şuanda kayak merkezine ulaşarak yolu açtık. Şuan iş makinelerimiz çalışıyor burada. Mahsur kalan öğrencilerimizin sağlıklı evlerine yetişmesi için ekiplerimiz çalışmakta” dedi.

Cuma Sarı

Etiketler: 700 kişi, Karacadağ, kayak merkezi, mahsur, şanlıurfa, Siverek


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