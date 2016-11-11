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Kayakta şampiyonluk öyküsü 3 yaşında başlayacak

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Mehmet Yarar, geleceğin kayakçılarını 3 yaşından itibaren yetiştireceklerini açıkladı.


11 Kasım 2016 16:28

CNR Expo’da düzenlenen MÜSİAD Fuarı'nda yer alan Türkiye Kayak Federasyonu'nun standında Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kayak Federasyonu'nun olimpik federasyonlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yarar, “63 madalyayı temsil ediyoruz ancak 80 yıllık tarihimizde alınmış bir madalyamız yok. Buna bir son vermek için yeni projemizle 3 yaşından itibaren kayakçılar yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Çocuklar 3 yaşından itibaren kayak yapacak”
Örnek olacak bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Yarar, “Dünyanın en önemli federasyonlarını gezdik. Bu sporda başarılı olmak için fizyolojik ya da sosyal çevre olarak ortak bir özellik yok. Olimpiyat şampiyonlarının hepsinin 3 yaşında kayağa başlamış olduklarını öğrendik. Bu yüzden 3 artı kayak akademisi ile çocuklarımız 3 yaşından itibaren kayak yapmaya başlayacaklar. Bu proje için dünyadaki ve Türkiye'deki uzmanları bir araya getiriyoruz. Karada ve havuzda yapılması gereken eğitimlerle birlikte Aralık ayında çalışmalara başlayacağız. Türkiye'nin en kapsamlı eğitim programını hazırladık. Çocuklar için eğlenceyle başlayan bu programlarda zamanı gelince madalyalar da kazanacağız” dedi.
Kayakla bilimi birleştirmek istediklerini açıklayan Yarar, “Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde kayak enstitüsü kurduk. Kayak merkezlerimizin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Süreklilik sağlayan sürdürülebilir bir sistem arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye adına yarışan yabancı bir sporcular…"
Milli takımlarda yabancı sporcuların olmasının sporcularının ümitlerini kırdığını belirten Yarar, “Ülke olarak kısa vadeli başarılar arzuluyoruz. Önemli olan bu ülkenin çocuklarını hazırlamak ve şampiyon yapmak. Biz başarı için yabancı transfer yapmak istemiyoruz. Üzerinde Türk bayrağı olan bir Afrikalının başarısı bizim sporcularımızın ümidini kırıyor. Onlara ümit vermemiz lazım. O yüzden bu projeyle bir tohum ekmek istiyoruz. Ben bu ülkenin çocuklarına güveniyorum ve bu ülkeden şampiyonlar çıkacağına inanıyorum. Potansiyelimiz çok büyük, dağ var, kar var, bu dağlardan şampiyonu biz çıkaracağız” diye konuştu.
 

Oğuzhan Ort
 


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