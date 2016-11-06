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Kayalara çarpan yük treni raylardan çıktı

Karabük'ten Çatalağzı’na kömür almaya giden yük treni, aşırı yağışlar sonrası demiryoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıktı.


06 Kasım 2016 16:39

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine kömür almaya giden Mümtaz Kınay ve Erdal Demirsoy yönetimindeki DDY’a ait 24231 sayılı yük treni, Balıkısık - Bolkuş mevkisi arasında demiryoluna yamaçtan kayaların düşmesi sonrası raydan çıktı.
Demiryoluna düşen kayalar nedeniyle lokomotif raylardan çıkarak, Filyos Irmağı'na düşmek üzereyken ağaca vurarak durdu. Lokomotife bağlı olan 4 vagon da raydan çıkarak yan yattı. Kazada makinistler yara almadan kurtulurken, kaza sonrası Karabük-Zonguldak arası tren seferleri iptal edildi.
Karabük ve Çankırı'dan gelen ekipler, raydan çıkan lokomotif ile vagonları kurtarma çalışmaları başlattı. 

Yasin Erdem
KARABÜK


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