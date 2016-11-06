Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine kömür almaya giden Mümtaz Kınay ve Erdal Demirsoy yönetimindeki DDY’a ait 24231 sayılı yük treni, Balıkısık - Bolkuş mevkisi arasında demiryoluna yamaçtan kayaların düşmesi sonrası raydan çıktı.

Demiryoluna düşen kayalar nedeniyle lokomotif raylardan çıkarak, Filyos Irmağı'na düşmek üzereyken ağaca vurarak durdu. Lokomotife bağlı olan 4 vagon da raydan çıkarak yan yattı. Kazada makinistler yara almadan kurtulurken, kaza sonrası Karabük-Zonguldak arası tren seferleri iptal edildi.

Karabük ve Çankırı'dan gelen ekipler, raydan çıkan lokomotif ile vagonları kurtarma çalışmaları başlattı.

Yasin Erdem

KARABÜK