Ceylanpınar ilçesinde Çırpı Deresi’nin suyu bilinmeyen bir noktada yer altına gidiyor. Akçakale’den Ceylanpınar ilçesine uzanan derenin kayalıkların bulunduğu bölgede aniden ortadan kaybolması şaşırtıyor. Çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar derenin incelenmesini istiyor. Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Soylu, “Çırpı Deresi’ndeki bu kadar suyun aniden ortadan kaybolup yer altına gitmesi normal bir hadise değildir. Yetkililer bölgeye gelip inceleme ve araştırma yapmaları gerektiği kanısındayım” diye konuştu.