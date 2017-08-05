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Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 3 kilometrelik kanyon içerisinde yer alan Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor

05 Ağustos 2017 09:15
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor - Tıkla İzle

Kdz. Ereğli ilçesi merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Kayalıdere köyü yakınındaki şelaleler keşfedilmeyi bekliyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki kanyonun içerisinde irili ufaklı 7 şelale yer alıyor. Şelalelerin en küçüğü 3, en büyüğü ise yaklaşık 20 metre yüksekten akıyor. Doğaseverlerin özellikle zorlu yürüyüş için tercih ettiği Kayalıdere Şelaleleri'nin bulunduğu kanyonda bazı noktalar ise ormanlık alanda ağaçların arasına tırmanılarak geçilebiliyor. Tehlikeli ve zorlu olmasına rağmen doğa sporcularının ve meraklıların tercih ettiği Kayalıdere Şelaleleri'nin turizme kazandırılması isteniyor.

Arkadaşları ile birlikte Kayalıdere Şelaleri’nin bulunduğu kanyonu yürüyerek yaklaşık 2 saatte geçen Hüseyin Yavuz ilk defa gelmesine rağmen güzelliğe hayran kaldığını söyledi. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini tavsiye den Yavuz, “Kayalıdere Şelaleri'ne ilk defa geliyorum, buraları ziyaret etme imkanı buldum. Yaklaşık 2,5 kilometre yürüdük. Bazı yerlerde kanyonu direk geçemedik. Ağaçların arsından tırmanarak geçtik. Zorlu olmasına rağmen çok zevkli ve eğlenceliydi. İlk defa gelmeme rağmen doğa harikası bir yer keşfettik. Agua park gibi şelaleler var. Burada 3-4 tane şelaleyi gezdik. Gelecek olan arkadaşların buradan memnun kalacaklarını tahmin ediyorum” dedi.

Ereğlili olmasına rağmen bu doğal güzellikleri ilk defa gördüğünü ifade eden Sertan Kuzu ise yetkililerden bu bölgede turizm ile alakalı çalışma yapmalarını talep etti. Kayalıdere Şelaleleri'nin turizm potansiyelinin çok fazla olduğunu söyleyen Kuzu, “Kayalıdere Şelaleleri'ne ilk kez geldim. Bu noktaya gelebilmek için yaklaşık 3 kilometre yol geldim. Ereğli’nin her bir yeri ayrı bir cennet ama Ereğlili olmama rağmen buraya ilk kez geliyorum. Buraya 3 kilometre boyunca dağ, patika tırmandık. Kanyonu geçmek için zorlu yollardan geldik. Çok yorulmamıza rağmen o kadar zevk aldık ki gerçekten çok güzel. Doğa turizmine katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarıma burasını tavsiye ederim. İnşallah burası keşfedilir ve turizme hizmet eder. Gelmek isteyen arkadaşlara burasını tavsiye ederim” dedi.

Kayalıdere köyü sakinleri ise bölgede yürüyüş yapmanın zevkli olduğu kadar tehlikeli de olduğunu belirterek, köyden uzak olan kanyonu bilmeyenlerin tek başlarına girmemeleri uyarısında bulundu. 

Vedat Kılıç


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