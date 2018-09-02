Kayalıklara çıkan genç kızın intihar girişimini çay içerek izlediler

Olay, Kastamonu’da İsmailbey Külliyesi’nde bulunan tarihi kayalıklarda meydana geldi. İddialara göre, bir suçtan dolayı polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen erkek arkadaşı O.Ç.’nin tutuklanmasını kabullenemeyen G.B., İsmailbey Külliyesi’nde bulunan kayalıklara çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan G.B.’nin ailesini arayarak bilgi verdi. Ayrıca olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri de çağrıldı. İtfaiye ekipleri, olası bir duruma karşı branda açarak beklemeye başladı. Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, olayı meraklı gözlerle izlemeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Olayın yaşandığı alanda bulunan vatandaşlar ise, parkta çocukları ile birlikte çay içerek genç kızın intihar girişimini izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kayalıklarda intihar girişiminde bulunan G.B., polis ekiplerinin ve ailesinin yaklaşık yarım saatlik bir ikna çabalarının ardından eyleminden vazgeçti. G.B., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan 15 yaşındaki G.B.’nin, bir suçtan dolayı bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan erkek arkadaşının tahliye edilmesi için böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Vedat Yunus İkizoğlu