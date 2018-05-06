Diğer
Kategoriler

Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde plajın üst tarafında bulunan kayalıklara tırmandığı sırada düşerek yaralan Rus turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

06 Mayıs 2018 17:40

Olay, dün Alanya Kleopatra Plajı’nın üst kısmındaki kayalık bölgede meydana geldi. Eşiyle beraber kayalık bölgede gezintiye çıkan Rus Vadim Kudimov (25), bir süre tırmandıktan sonra zeminin gevşek olması nedeniyle dengesini kaybedip yuvarlanmaya başladı. Kol ve bacağını sert zemine çarpan Kudimov yaralandı. O sırada bölgeden geçen teknelerde bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı Kudimov’u zodyak bota alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Buradan da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Kudimov tedaviye alındı. Rus turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç