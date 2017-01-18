Edinilen bilgiye göre, Ardahan çevre yolu su deposu mevkiinde dönmeye çalışan 06 FR 448 plakalı tır kayarak yol kenarındaki kara saplandı. Bu sırada diğer araçlar yol kenarından geçmek zorunda kaldı. Sürücüler uzun süre tırın kurtarılması için yetkililerin gelmesini bekledi.

Sürücülerden Fırat Avşar, "Ardahan çevre yolu ve yol ortasında dönerken tırı kaydırarak yolu kapatıyor. Yaklaşık bir saattir bekleyen tıra herhangi bir görevli gelerek yardım yapmıyor. Çevre yolu tamamen kapalı ve her türlü kazaya açık ve her iki taraftan da gelen araçların kaza yapma riski fazla ve kaza yapabilir" dedi.

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