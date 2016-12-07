Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük karayolunda bir TIR karda kayınca, yol bir süre ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı bölgede TIR’ı kurtarmak için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu TIR kurtarılırken, yol da ulaşıma yeniden açıldı. Ancak bölgede ulaşım, kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede jandarma ekipleri de gerekli önlemleri aldı. TIR ise vinç yardımıyla çekildikten sonrada karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Mustafa Kurt

