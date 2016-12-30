Diğer
Kategoriler

Kayarak okula gidiyorlar

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli Köyünde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte karın üzerinden kayarak okula gidiyor. Öğretmen Meral Şahin, çocuklara okulu sevdirmek amacıyla onlarla birlikte kayarak okula geldiklerini kaydetti.


30 Aralık 2016 10:04

Sason ilçesi kırsalında bulunan Gürgenli Köyü Topluca Mezrası Okulu’nda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte karın üzerinde kayarak okula gidiyor. Çantalarına kitap ve defterlerinin yanı sıra, naylon da alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okul yolunda kayarak, renkli görüntüler oluşturuyor.
Okul öğretmenlerinden Meral Şahin, kışın kar yağışı nedeniyle köylere ve okullara ulaşımın zor olduğunu belirterek, "Bu yüzden birçok öğrenci okula gelmeyebiliyor. Bunun önüne geçebilmek ve okulu sevdirmek için biz de öğrencilerimizle kaya kaya okula geliyoruz. Bu sayede çocuklar okula daha da isteyerek geliyor. Hem biz hem de çocuklar eğleniyor. Önemli olan çekilen sıkıntıları daha güzel hale getirebilmektir. Bunu da başardık sanırım" dedi.

Sayım Özmen 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç