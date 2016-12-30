Sason ilçesi kırsalında bulunan Gürgenli Köyü Topluca Mezrası Okulu’nda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte karın üzerinde kayarak okula gidiyor. Çantalarına kitap ve defterlerinin yanı sıra, naylon da alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okul yolunda kayarak, renkli görüntüler oluşturuyor.

Okul öğretmenlerinden Meral Şahin, kışın kar yağışı nedeniyle köylere ve okullara ulaşımın zor olduğunu belirterek, "Bu yüzden birçok öğrenci okula gelmeyebiliyor. Bunun önüne geçebilmek ve okulu sevdirmek için biz de öğrencilerimizle kaya kaya okula geliyoruz. Bu sayede çocuklar okula daha da isteyerek geliyor. Hem biz hem de çocuklar eğleniyor. Önemli olan çekilen sıkıntıları daha güzel hale getirebilmektir. Bunu da başardık sanırım" dedi.

Sayım Özmen



