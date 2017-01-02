Fenerbahçe’nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan maçları değerlendiren milli futbolcu, yarıştıkları tüm kulvarlarda kupa hedeflediklerini ifade etti.

“HOCAMIZIN OYUN FELSEFESİNE AYAK UYDURMAK ZAMAN ALDI”

Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Hasan Ali, “Erken bir hoca değişikliği oldu. Bu da bir adaptasyon süreci gerektirdi. Hocamızın oyun felsefesine ayak uydurmamız biraz zaman aldı. Ligin ilk haftalarında puan kayıpları yaşadık. Hala bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu kaybettiğimiz puanların arkasından koşuyoruz diyebilirim. Devrenin son haftasında Trabzonspor’u yendik. Bu bizim için çok önemliydi. Şu anda liderin 5 puan arkasındayız. Bu fark büyük bir fark değil. Son haftalarda puan farkını indirdik” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLUĞUN BÜYÜK ADAYI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

İkinci devreye de iyi bir başlangıç yapmak istediklerini sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, “Şampiyonluğun büyük bir adayı olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. İkinci devrenin ilk 2 haftasını evimizde oynuyoruz. İkinci maçta Medipol Başakşehir’i konuk edeceğiz. Final anlamında bir maç.Kesinlikle kazanmalıyız ki puan farkını daha aza indirelim” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DA GİTTİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ”

Ligde olduğu gibi Avrupa Ligi’ne de kötü başlangıç yaptıklarını dile getiren Hasa Ali Kaldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Zorya’yı kimse tanımıyordu, deplasmanda bir puan alarak gruba başladık. Eleştirildik, belki de o bizim için hayırlı oldu. Zorya iyi bir ekip. Grupta işimizin zor olduğu düşünülüyordu. Toparlandıktan sonra yapabileceklerimizi herkese gösterdik. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir gruptan lider çıktık. Bu bizim için önemliydi. Son 32 turunda Krasnodar ile karşılaşacağız. Geçen sene de bu turda Rus ekibiyle karşılaşmıştık. Oradaki maçlar zor oluyor. Hava ve saha şartları oyuna önemli etki edebiliyor. Biz yapabileceklerimizi biliyoruz. Avrupa’da da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.”

“SON SENELERDE MAALESEF İSTEDİĞİMİZ KUPALARI ALAMADIK”

Takım adına kupalar kaldırmayı hedeflediğini belirten milli oyuncu, “Son senelerde maalesef istediğimiz kupaları alamadık. Yarıştığımız her kulvarda kupa kazanmak istiyoruz. Ayrıca Avrupa’da ses getirmek istiyoruz. Kendi adıma da ilk devre çoğu maçta 11’de görev aldım. Her zaman çalıştım. İkinci devrede de aynı performansla takıma katkı vermek istiyorum. Alacağımız kupalarda katkım olmasını istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)