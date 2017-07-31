Diğer
Kategoriler

Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi

Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi’nde hafta sonu kaybolan 12 çocuk Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından ailelerine teslim edildi.

Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi

31 Temmuz 2017 17:31

Aydın’da sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar başta Kuşadası olmak üzere tatil beldelerine akın etti. Hafta sonu binlerce tatilciyi ağırlayan Kuşadası Kadınlar Denizi’nde Cumartesi ve Pazar günü sahilde kaybolan 12 çocuk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Personeli tarafından ailelerine teslim edildi. Kadınlar Denizi’nin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet eden Büyükşehir ekipleri, kayıp olduklarını tespit ettikleri çocukları ailesine teslim ederken anne babalara daha dikkatli olmalı konusunda ikazda bulundu. Gözyaşları içinde çocuklarıyla buluşan aileler büyükşehir personeline teşekkür etti.

Yetkiler Uyardı; Sakın Yalnız Bırakmayın

Özellikle çocukların sahil kenarında oyun oynarken ailelerinden uzaklaştığına dikkat çeken yetkililer, çocukları sahilde yalnız bırakarak denize giren anne babaları uyardı. Bir anlık dalgınlığın istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan uzmanlar, ailelerin biraz daha özen göstermesi durumunda istenmeyen olayların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan sahilde görevli büyükşehir personelinin vatandaşların istek ve talepleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi. 

Zafer Hacısalihoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!