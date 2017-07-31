Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi

Aydın’da sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar başta Kuşadası olmak üzere tatil beldelerine akın etti. Hafta sonu binlerce tatilciyi ağırlayan Kuşadası Kadınlar Denizi’nde Cumartesi ve Pazar günü sahilde kaybolan 12 çocuk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Personeli tarafından ailelerine teslim edildi. Kadınlar Denizi’nin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet eden Büyükşehir ekipleri, kayıp olduklarını tespit ettikleri çocukları ailesine teslim ederken anne babalara daha dikkatli olmalı konusunda ikazda bulundu. Gözyaşları içinde çocuklarıyla buluşan aileler büyükşehir personeline teşekkür etti.

Yetkiler Uyardı; Sakın Yalnız Bırakmayın

Özellikle çocukların sahil kenarında oyun oynarken ailelerinden uzaklaştığına dikkat çeken yetkililer, çocukları sahilde yalnız bırakarak denize giren anne babaları uyardı. Bir anlık dalgınlığın istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan uzmanlar, ailelerin biraz daha özen göstermesi durumunda istenmeyen olayların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan sahilde görevli büyükşehir personelinin vatandaşların istek ve talepleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi.

Zafer Hacısalihoğlu