Kaybolan 6 dağcı kurtarıldı

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, yaşları 30 ile 55 arasında değişen 6 amatör erkek dağcı, sabah saatlerinde traking yapmak için 1600 metre rakımlı Cebel-i Reis dağına çıktı. Dağın zirvesine kadar çıkan ekip dönüş yolunda bitmek üzere olan suları ve aralarında bir şeker hastası olduğu için rotalarını değiştirip kestirme bir yol arayışına girdi. Rotalarından çıktıkları için dağda kaybolan 6 kişi, saat 18.00 sıralarında AKUT Alanya birimini arayarak yardım istedi. Amatör dağcılar arasında iki kişinin rahatsızlandığı bilgisini de alan AKUT Alanya birimi, 2 sağlıkçının da bulunduğu 7 kişi ile birlikte operasyona çıktı.

Bölgeyi tarif üzere bulan ancak telefon görüşmesinin ardından doğuya doğru kayarak yer değiştiren amatör dağcılara yarım saat gecikmeli ulaşabilen AKUT ekipleri, rahatsızlanan iki kişiye olay yerinde ilk yardım uygulayıp 6 kişiyi aşağı indirmeyi başardı. Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber veren AKUT ekibi, ambulans giremeyeceği için rahatsızlanan 2 kişiyi kendi araçlarıyla ambulansın bulunduğu noktaya getirip teslim etti. İsimleri açıklanmayan ve biri şeker hastası olan, diğerinin ayağı burkulan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Diğer dört kişinin ise durumlarını iyi olduğu bildirildi.