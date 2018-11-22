Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam 20 saat sonra bulundu

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cuma Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 86 yaşındaki Recep U., evden çıktıktan sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Büyük panik yaşayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmasında vatandaşların da yardımıyla köy çevresinde yaklaşık 20 saat süren arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışması sonucunda Recep U., köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Conkarı mevki'inde bulundu.

Ekipler tarafından ilk kontrolü olay yerinde yapılan Recep U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.