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Kaybolan balıkçının ailesi tekneyle denizde arama yaptı

Fatih Ahırkapı balıkçı barınağından geçtiğimiz Perşembe sabah saatlerinde avlanmak için denize açılan 56 yaşındaki 30 yıllık balıkçı Recep Çelik’ten halen haber alınamıyor.

Kaybolan balıkçının ailesi tekneyle denizde arama yaptı

07 Şubat 2017 15:35
Ahırkapı’da kaybolan balıkçının ailesi tekneyle denizde arama yaptı - Tıkla İzle

Sahil Güvenlik Komutanlığının arama ve kurtarma çalışması yapmadığını iddia ederek yetkililere tepki gösteren aile, balıkçı arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 50 tekneyle denize açılarak gözyaşları içinde Çelik’i aradı.

Fatih Ahırkapı Su Ürünleri Kooperatifi’nden geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde avlanmak için teknesiyle denize açılan 56 yaşındaki 30 yıllık balıkçı Recep Çelik’ten halen haber alınamıyor. 5 gündür haber alınamayan Çelik için ailesi, balıkçı arkadaşları ve Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri Ahırkapı ve Yenikapı Su Ürünleri Kooperatifi’nden yaklaşık 50 tekne ile barınakta toplandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışma yapmadığını iddia ederek yetkililere tepki gösteren aile, son çare olarak balıkçı arkadaşları ve Deniz Arama ve Kurtarma ekiplerinin de yardımıyla denize açılarak gözyaşları içinde Çelik’i aradı. 

“Aramalar çok zayıf, arıyoruz ama gelen giden yok”
“O bizim ağabeyimiz değil babamızdı” diyen Çelik’in kardeşi Müzeyyen Dursavaş, “Hiç kimse yardım etmiyor, yetkililerden şikayetçiyiz. Bir an önce bize yardım etmelerini ve ağabeyimizin sağ veya ölü en azından bulunmasını istiyoruz. Çok üzülüyoruz. Aramalar çok zayıf, arıyoruz gelen giden yok. Bize hiçbir bilgi verilmiyor. Merak ediyoruz ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Onlar bize yardım ederse biz de onlara yardım ederiz. Yoksa bizden hiçbir şey beklemesinler. 5 gündür kayıp, huzurumuz kalmadı, işimize gidemiyoruz, evde çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Hiçbir haber, ipucu yok. Sürekli arama olsa en azından bir kıyafeti muhakkak bulunacak. Çok mağduruz” dedi. Çelik’in yeğeni Cansu Çelik de, “Bilgi verilmiyor, hiçbir şekilde yardımcı olunmuyor, çok mağdur durumdayız. Kendi çabalarımızla arama yapıyoruz. Balıkçı arkadaşları sayesinde kendi çabalarımızla arıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“Çaresiz durumdayız, yetkililerden hiçbir yardım görmedik”
Çelik’in kardeşi Selim Çelik de, “5 gündür bekliyoruz, yetkililerden hiçbir yardım alamadık. Devletin yapması gereken işi biz kendi çabalarımızla yapıyoruz. Balıkçı arkadaşlarla beraber arama çalışmalarına devam ediyoruz. Çaresiz durumdayız, yetkililerden hiçbir yardım görmedik. Neden kameralar incelenmiyor, bu adam nereye sürüklendi, 5 gündür neden bir emare bulunamıyor? Arama olduğundan emin değiliz. Çünkü kimse bize bilgi vermiyor. Biz her zaman Sahil Güvenlik Komutanlığını alıyoruz bilgi var mı diye soruyoruz. 1 kez olsun arıyoruz, şöyle yapıyoruz diye bilgi verin” şeklinde konuştu. 

“Gözüme uyku girmedi, her an gelecek bizi arayacak gibi bir umutla bekliyoruz”
Çelik’in eşi Hülya Çelik ise, “Gelsinler kocamı bulsunlar. Arama yapılmıyor. Ölüsü ya da dirisi olsun bulunmasını istiyoruz ama yok kayıp. O kadar doluyum ki bir şey diyemiyorum, eşimden başka şeyi düşünemiyorum. Ne uyku ne yemek var. Her an gelecek bizi arayacak gibi bir umutla bekliyoruz” diye konuştu. Gelini Ayfer Çelik ise, “Gece gündüz belki açmıştır diye telefonunu arıyoruz. Acaba sağ mı ölü mü biz endişe ediyoruz. Ne olursa olsun bize yardımcı olsunlar” ifadelerini kullandı.  

Caner Sönmez-Doğan Can Cesur


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