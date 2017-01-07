Diğer
Kategoriler

Kaybolan çiftin aracı bu halde bulundu

Balıkesir Manyas'ın kırsal İrşadiye Mahallesinden dün öğle saatlerinde ilçe merkezine gitmek için özel otomobilleriyle yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan çiftin aracı, taşan Ketenlik deresi üzerindeki köprüden suya düşmüş halde bulundu.

Kaybolan çiftin aracı bu halde bulundu

07 Ocak 2017 21:09

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı İrşadiye Mahallesinde yaşayan emekli tarih öğretmeni ve engelli Ali Abdullah Akın (59) ile eşi Nefise Akın (42) iki gündür araçlarıyla birlikte kayıptı. Jandarma, mahalleli ve belediye ekiplerinin aramalarına bugün AFAD da katıldı. Kaybolan aileye ait araç Ketenlik deresinin üzerinden aşağıya düşmüş halde bulundu. Yoğun kar yağışı ve bölgenin elverişsiz olması nedeniyle AFAD ekipleri araca ulaşamadı. Ekiplerin yarın iş makinaları ile araca ulaşmaya çalışacağı bildirilirken, kaybolan çiftin de dereye düşmüş olabileceği belirtildi. 

Etiketler: aracı bulundu, balıkesir, engelli Ali Abdullah Akın, Kaybolan çift, manyas, Nefise Akın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -2°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa -3°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç