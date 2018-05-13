Kaybolan çocuğu trafik polisi buldu

Kent merkezinde ikamet eden Belinay B. (5), sokakta oyun oynadığı esnada evinden uzaklaştı. Sümer Meydanına kadar yürüyen küçük kızı fark eden Trafik Polisi Yusuf Dönmezer, küçük kızı tutarak nereye gittiğini sordu.

Küçük kız ile bir süre muhabbet eden polis memuru, Belinay B’nin kaybolduğunu anlayarak küçük kızdan evini tarif etmesini istedi. Küçük kızın evinin bulunduğu sokağı tarif etmesi üzerine trafik polisi küçük kızın elini tutarak tarif edilen sokağa gitti. Polis memuru daha sonra Belinay B’nin ailesini bularak ailesine teslim etti.

Cihan Kizir

