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Kaybolan dağcının cesedi 4 yıl sonra bulundu

Rusya’nın Altay Dağları'nda 4 yıl önce kaybolan dağcının cesedi buzulların içinden çıktı.

Kaybolan dağcının cesedi 4 yıl sonra bulundu

31 Ağustos 2018 11:36

Rusya'nın Altay Dağları'nda 4 yıl önce kaybolan 49 yaşındaki dağcının cesedi buzulların içinde bulundu. Kaybolan dağcının eşyalarının Altay Dağları'nın zirvesinde bulunan buzulların çevresinde görülmesi üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından buzullar kırılarak ceset arandı. Bir süre sonra buzulların arasından kaybolan ceset çıktı. Soğuk ve buzullar nedeniyle cesette kısmen bozukluklar meydana geldiği, vücudun sadece birkaç parçasına ulaşılamadığı öğrenildi. Talihsiz dağcının cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Yürüyüş yaparken kaybolmuştu 

Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan Rusya’nın dağlık ve soğuk bölgelerinden olan Altay Dağları'nda yürüyüş yapan bir dağcı 4 yıl önce kaybolmuştu. 49 yaşındaki dağcının kaybolduğu ihbarının üzerine çalışma başlatılmış, büyük uğraşlara rağmen dağcının cesedi bulunamamıştı.  

Erhan Altıparmak
 

 

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