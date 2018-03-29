Diğer
Kategoriler

Kaybolan İtalyanın cesedi denizden çıktı

İstanbul'a iki hafta önce gelen ve bir gün sonra kaybolan 33 yaşındaki İtalyan Alessandro Fiori'nin cesedi Sarayburnu'ndan çıktı.

Kaybolan İtalyanın cesedi denizden çıktı

29 Mart 2018 15:14

Oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori cesedi teşhis ederken, kesin sonuç için DNA testi yapılacak. Fiori'nin kafasında yara izi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul'a gelerek Şişli'de bir otele yerleşti. Bir gün sonra gezmek için otelden ayrılan Fiori'den bir daha haber alınamadı. Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Fiori, İstanbul'a gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Babanın kayıp başvurusu üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Fiori'nin Şişli'de bir otele yerleştiğini ve bir gün sonra otelden çıktığı tespit etti.

Cesedi denizden çıktı

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Sarayburnu'nda bir cesedin kıyıya vurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Cesedin Alessandro Fiori'ye ait olduğu anlaşıldı. Baba Eligio Fiori de Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedi teşhis etti. Kesin sonuç için DNA testi yapılacağı öğrenilirken cesedin kafasında yara izi olduğu bilgisi edinildi.  

Etiketler: ceset, İtalyan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç