Kaybolan kardeşler ekipler tarafından bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı mahallesinde yaşayan iki küçük kardeş oyun oynamak için evlerinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen çocuklar evlerine dönmeyince aile durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Çocukların kaybolduğu mahalleye giden jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma(NAK) ve Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri çocukların gidebileceği noktalarda arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmaları yapan ekipler iki kardeşi mahallenin girişinde buldu. Bulunan kardeşler ailelerine teslim edilirken, ekipler çocukları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yusuf Ali Arslan