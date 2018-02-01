Diğer
Kategoriler

Kaybolan kardeşler ekipler tarafından bulundu

Bursa'da sabah saatlerinden beri kayıp olan iki çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolan kardeşler ekipler tarafından bulundu

01 Şubat 2018 23:51

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı mahallesinde yaşayan iki küçük kardeş oyun oynamak için evlerinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen çocuklar evlerine dönmeyince aile durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Çocukların kaybolduğu mahalleye giden jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma(NAK) ve Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri çocukların gidebileceği noktalarda arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmaları yapan ekipler iki kardeşi mahallenin girişinde buldu. Bulunan kardeşler ailelerine teslim edilirken, ekipler çocukları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, kayıp kardeşler

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç