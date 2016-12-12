Milas'ta yaşamını sürdüren 2 çocuk annesi İpek Elverdi'den geçtiğimiz cuma gününden beri haber alamayan kocası elektrikçi Güray Elverdi eşini o günden beri her yerde arıyor. Güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunan Güray Elverdi eşinin başına bir şey gelmesinden korkuyor. 2 çocuğunu Bodrum'daki anne ve babasının yanına getirdiğini anlatan koca Güray Elverdi kimseyle bir husumetleri olmadığını söyledi.

Elverdi, karısı İpek Elverdi'yi görenlerin kendisine ulaşmasını isteyen karısıyla en son görüşmesini şöyle anlattı: "Ben o gün Beçin Mahallesi'nde bir elektrik işi yapıyordum. Saat 12.00 sularında eşim beni aradı ve borcu ödenmediğinden dolayı evdeki elektriği kestiler dedi. Ben de işyerime git sana oradan para verecekler, elektriği açtırabilirsin dedim. İki oğlumla beraber evden çıkıyorlar, küçük oğlumu okula bırakıp oradan işyerime uğruyorlar ve işyerimden parayı alıyorlar. Gidip elektrik parasını yatırıyorlar. Eşim oğluma sen eve git ben kuaföre uğrayacağım, kuaförden sonra geleceğim diyor. Saat 15.45'te bir kere telefonla görüştük, köpeklerimiz vardı, onları birine verecektik. 3 dakika sonra bir daha aradım çaldı fakat açmadı. Telefonu duymadı galiba diye düşündüm. Saat 17.00 civarı evi aradım ve büyük oğluma sordum annen geldi mi diye. Daha kuaförden gelmedi baba dedi. Sonra küçük oğlanın okuluna gittim ve onu aldım eve götürdüm, eşim hala evde yoktu. Ardından Milas'taki kuaförleri dolaştım, bulamayınca polise başvurdum. Eşim kayıp şu anda, bulunmasını istiyorum. Ne oldu bilmiyoruz. Kaçırıldı mı, yoksa başka bir şey mi geldi başına. Hiç bir şekilde bulamıyoruz. Hastaneleri gezdim, hiç bir şey bulunamadı" dedi.

Elverdi güvenlik güçlerinin de eşini bulmak için arama yaptığını söyledi

Eren Ayhan