Kaybolan Malezya uçağına 70 milyon dolara kadar ödeme

Malezya hükümeti, ABD'li Ocean Infinity'ye 2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının arama çalışmalarının yeniden başlatılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Hükümet, Hint Okyanusu'nun güneyinde Malezya, Avustralya ve Çin'in yaptığı resmi aramalardan bir yıl sonra uçakla aramayı sürdürmek için ABD'li şirket Ocean Infinity ile "kurtarma yoksa ödeme yapılmaz " anlaşmasına imza koydu. Anlaşmaya göre, arama çalışmaları 3 ay içinde başarılı olursa, arama yapılan alanın büyüklüğüne göre ödeme yapılacak. Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, hükümetin 5 bin kilometrekareye kadar olan alan için 20 milyon dolar, 15 bin kilometrekarelik alan için 30 milyon dolar, 25 bin kilometrekarelik alan için 50 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. Eğer uçak tanımlanan alanların ötesine bulunursa ödenecek rakam 70 milyon dolar olacak. Malezyalı Bakan Lai, uçağın enkazının uzmanlar tarafından tespit edilen yaklaşık olarak 25 bin kilometrekarelik alanda yüzde 85 olasılıkla bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçağı bin 46 gün süren arama çalışmaları, geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu.