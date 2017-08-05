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Kaybolan meslek: Kalaycılık

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kalaycılık mesleğini devam ettiren ve mesleğin can çekiştiğini ifade eden Mustafa Tanrıseven, her şeye rağmen şükrü de elden bırakmıyor. Tanrıseven, “Allah’a şükürler olsun. Allah ekmek veriyor yiyoruz” dedi.

Kaybolan meslek: Kalaycılık

05 Ağustos 2017 10:03
Kaybolan meslek: Kalaycılık - Tıkla İzle

Kalaycılığı 52 yıldır devam ettiren 3 çocuk babası Mustafa Tanrıseven, daha önce 50 kadar kalaycı varken şimdilerde yalnız kaldığını ve kalaycılık mesleğinin artık can çekiştiğini ifade etti. Tanrıseven, teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık kalaycılığın öldüğünü belirterek her şeye rağmen mesleğini ölene kadar devam ettireceğini söyledi.

52 yıllık kalaycı Mustafa Tanrıseven, “Daha önce 50 tane kalaycı varken şimdi meslektaşım kalmadı. Bu meslekte çırak da yetişmiyor. Sağ olsun devletimiz bizi vergiden muaf etti, onun sayesinde ayaktayız. Allah’a şükürler olsun. Allah ekmek veriyor yiyoruz” diye konuştu.

Önceden işlerin çok yoğun olduğunu söyleyen, şimdiler de ise günde 1 güğüm siparişi bile gelmediğini söyleyen Tanrıseven, ”Şimdi güğümleri insanlar süs olarak kullanıyor. Sobası yok ki nerede kullanabilir? Kalaycılık mesleği artık can çekişiyor, tarih oldu. Yeni nesil de bilmiyor” şeklinde konuştu. 

Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü

Etiketler: ankara, kalaycılık


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