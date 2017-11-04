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Kaybolan mültecileri ararken 35 mülteci ile karşılaştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na yasadışı yollardan çıkmaya çalışan mülteci teknesinin batması sonucunda kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları gün ağarmasıyla birlikte yeniden başladı. Arma çalışmaları sırasında şüpelendikleri bir balıkçı teknesini durduran Sahil Güvenlik Ekipleri 35 Afkan uyruklu mülteci yakaladı.

Kaybolan mültecileri ararken 35 mülteci ile karşılaştılar

04 Kasım 2017 13:29

Dün sabaha karşı Kalimnos Adası açıklarında Yunan karasularında göçmenleri taşıyan tekne su alarak batmıştı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni Turgutreis açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bulmuştu. Bölgede kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise havanın aydınlanmasıyla sabah saatlerinde tekrar başladı.

Aramalarda 35 kaçak mülteci yakalandı

Denizde kaybolan 8 mülteciyi gün boyu arayan Sahil Güvenlik ekipleri havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Bugün sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlayan ekipleri bir balıkçı teknesinde şüphelenerek durdurdu. Bir yandan 8 mülteci aranırken bir yandan ise balıkçı teknesini arayan ekipleri teknenin içerisinde balık islifi şeklinde dizilmiş 35 Afkan uyruklu kaçak mülteci ile karşılaştı. Sahil güvenlik botuna alınan mülteciler Bodrum Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. Denizde şişme bot ile kaçmaya çalışan bir Türk organizatör ise ekipler tarafından kıs kıvrak yakalandı.
Öte yandan, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de arama kaybolan 8 mülteciyi arama çalışmaları yapıyor. 

Eren Ayhan

Etiketler: muğla, mülteci

 

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