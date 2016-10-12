Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi’nde yaşayan ve 4 Ocak 2016 tarihinde vergi borcunu yatırmak için evden ayrılan 89 yaşındaki Necmi Avcı’dan haber alınamaması üzerine Manisa’da günlerce AKUT tarafından aramalar yapılmış ancak yaşlı adam bulunamamıştı. Bu sabah Spil Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir kadın tarafından parçalanmış bir ceset bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek incelemede bulundu. Ekipler cesedin üzerinden çıkan kimlikten 9 ay önce kaybolan Necmi Avcı’ya ait olduğunu tespit etti. Avcı’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.