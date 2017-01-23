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Kaybolan ziynet eşyanın sahibini 'Anons' ile buldular

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde zabıta ekipleri, bir vatandaş tarafından bulunan 2 bin TL değerindeki ziynet eşyasının sahibini mahalle arasında 'Anons' ederek buldu.

Kaybolan ziynet eşyanın sahibini Anons ile buldular

23 Ocak 2017 15:05
Kaybolan ziynet eşyanın sahibini 'Anons' ile buldular - Tıkla İzle

Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş tarafından bulunan 2 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, büyük uğraşlar neticesinde sahibine teslim etti. Vatandaşlar tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Emirgan Parkı’nda bulunan ziynet eşyasını, sahibine ulaştırmak için yoğun gayret sarf eden ekipler, zabıta aracından 'Bölgemizde bir adet takı eşyası bulunmuştur. Kaybeden vatandaşlarımızın Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bizzat müracaat etmeleri önemle rica olunur' şeklinde anons geçti. Anonslar sonucunda ziynet eşyasının sahibi bulundu.

Yaklaşık 2 bin lira değerindeki bileziği teslim almak için Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelen vatandaş, bileziğini Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu’ndan teslim aldı. Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, “Ziynet eşyası, Fevzi Çakmak Mahallesi Emirgan Parkı’nda vatandaşlar tarafından bulunup Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş. Bizlere tutanak karşılığında teslim edilen ziynet eşyasının sahibini 3 gündür devam eden anonslar sonunda bulduk. Biz insanlık vazifemizi yaptık" ifadelerini kullandı.
Mutluluğu gözlerinden okunan vatandaş ise “Ziynet eşyamı kaybetmiştim duyarlı vatandaşlar tarafından emniyete teslim edilmiş. Sonrasında ise Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün anonslarını duyup geldim ve bileziğimi teslim aldım. Emeği geçen ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan işçiler de, görevleri esnasında çöp konteynırını boşaltırken bir el çantası bulmuştu. İçinde önemli evrakların yanı sıra, kredi kartları, nüfus cüzdanı, kol saati gibi değerli eşyaların olduğu çantayı, Yenişehir Polis Karakoluna teslim eden işçiler, çantayı sahibine ulaştırılmasını sağlamıştı. Çanta sahibinin Kocasinan Belediyesine gönderdiği teşekkür mesajıyla konuyu öğrenen Başkan Çolakbayrakdar da bu örnek davranışlarından dolayı işçileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. 


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