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Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

Düzce’de Melen Çayı kenarında eşi ile tartıştıktan sonra araçtan inen kadından haber alınamayınca Polis, Jandarma, İtfaiye, AFAD, DAKE ekipleri kadını bulabilmek için seferber oldu. Uzun süre kadını Melen Çayında ve dere kenarında arayan ekipler, gelen telefon ile sevince boğuldu. Kaybolduğundan şüphelenilen kadının evinde olduğunu öğrenen çocukları ve eşi büyük sevinç yaşadı.

Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

03 Şubat 2018 03:15

Olay; gece geç saatlerde Küçük Melen Çayı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Körpeçler Mahallesi’nde oturan Ayşegül ve Özgür Güneş çifti çocuklarını da alarak otomobilleri ile gezmeye çıktı. Bir süre gezen çift daha sonra Küçük Melen Çayı kenarına geldi. Özgür Güneş aracının içerisinde eşi Ayşegül Güneş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu otomobilden inen Ayşegül Güneş ortadan kayboldu. Bunun üzerine araçtan inen Özgür Güneş ise etrafta eşini aramaya başladı. Eşinin başörtüsünü aracın 1 kilometre ilerisinde bulan Özgür Güneş, genç karısının kaybolduğunu düşünerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları aramanın ardından kadına ulaşamayınca bu kez Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği’nden yardım istedi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2,5 saat boyunca Ayşegül Güneş’i aradı. Annelerinin arama çalışmaları devam ederken çiftin çocukları da gözyaşlarına boğuldu. Çocukları sakinleştirmek için 112 ekipleri çocukları ambulansa aldılar.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ettiği sırada Polis ekibine gelen Ayşegül Güneş’in evde olduğu bilgisi üzerine durum arama çalışmalarına katılan ekiplere ve Ayşegül Güneş’in eşi Özgür Güneş’e bildirildi. Ayşegül Güneş’in evde sağlığının iyi olduğu bilgisi ekiplere derin nefes aldırdı. Daha sonra evinin önünden alınan genç kadın ve eşi Özgür Güneş ifadesi alınmak üzere Çatana Polis Merkezi’ne götürülürken çocukları da evlerine bırakılmak üzere jandarma aracına bindirildi. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: bulundu, düzce, kaybolduğu sanılan kadın

 

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