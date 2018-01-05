Kaybolduktan 20 gün sonra ölü olarak bulunan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli'de Yıldıztepe Mahallesi Çakıcı Sokak Sağlam Yapı Kooperatifindeki evinden çıktıktan sonra kaybolan ve Menderes Nehri'ne atlayarak intihar ettiğinden şüphelenilen ve 20 gün sonra avcılar tarafından Yenipazar Hasırcı Ovası mevkiinde cesedi bulunan 42 yaşındaki Rahime Yüce'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından Nazilli'ye getirildi. Nazilli Merkez Koca Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yüce'nin cenazesi Eğriboyun Mezarlığında toprağa verildi. Koca camiinde kılınan cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu, eşi Metin Yüce, çocukları Efekan ve Barışcan ile birlikte ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Soydemir

