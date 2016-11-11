Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde ikamet eden A. Kadir Garipgazioğlu, evinin bodrum katında açtığı kilim atölyesinde bitkilerden, meyve ve değişik ağaç yapraklarından farklı renkler elde ediyor. Bitkiler yüz derecelik ısıda kazanlarda kaynatılıyor. Ardından ipler kazanlara atılarak renklendiriliyor. Kazanda istenilen renk verildikten sonra kurutuluyor. Farklı renk ve tonlara bürünen iplikler, atölyelerdeki tezgahlarda, genç kızların maharetli ellerinde aylarca işlenmesiyle son halini alan kilimler, görücüye çıkıyor.

Hakkari’nin tek kilimcisi A. Kadir Garipgazioğlu, anne mesleği olan kilimcilik hakkında bilgi verdi. Garipgazioğlu, "Bu sanatı her iki ninemden öğrendim. Renklerimiz yüzde yüz doğaldır. Köylerde, dağlarda, yaylalarda topladığımız bitki köklerinden çeşit çeşit renkler elde ediyoruz. Doğadaki çiçek ve bitkilerden iplere renk veriyoruz. Kimyasal ya da asit boyalar kullanmıyoruz. Tamamen doğal bitki ve çiçeklerin köklerini kullanıyoruz. 10 ana rengin yanı sıra çeşitli ara renkler de elde ediyoruz. İplerimizi genç kızlara veriyoruz onlar da istediğimiz renk ve desende kilim üretiyor" dedi.

Bu sanatın devamının gelmesi ve korunması gerektiğini belirten Garipgazioğlu, “Zor bir meslek olan kilimcilikte 15 kişilik ekiple çalışıyorum. Hakkari’nin meşhur kilimlerini üretiyoruz. Ürettiğimiz ilimlerin yüzde 95’i yurt dışına satılıyor. Halkımız bu sanata gerekli önemi vermiyor. Halkımıza çağrımız sanatımızın yaşaması için herkes bir kilim alsın evinin bir köşesine assın” diye konuştu.

10 yıldır kilim atölyesinde çalışan Hamide Tekin ise, annesinin ve ninesinin mesleğini sürdürdüğünü belirterek, Hakkari’nin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Tekin, "Atölyede 15 bayan arkadaşla çalışıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Hoşça vakit geçiriyoruz. Bu sanat atalarımızdan kalma. Atölyede ürettiğimiz kilimler arasında ‘Kesneger’, ‘Canbezar’, ‘Halit Bey’, ‘Gulgever’, ‘Gulbezar’, ‘Gulcizir’ modellerimiz bulunuyor. Müşterilerimiz hangi çeşidi isterse ona göre dokuyoruz. Bir kilim yaklaşık bir ay içinde bitiyor” şeklinde konuştu.

Mimar Kaya



