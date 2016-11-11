Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kaybolmaya yüz tutmuş kilimlere renk veriyor

Kaybolmaya yüz tutmuş kilimlere renk veriyor

Hakkari'nin köklü kültürü olan kilim dokumacılığı, bir yandan kadınlara istihdam alanı açarken, diğer yandan doğadan toplanan bitkilerden elde edilen renklerle can buluyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş kilimlere renk veriyor

11 Kasım 2016 09:48
Kaybolmaya yüz tutmuş kilimlere renk veriyor - Tıkla İzle

Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde ikamet eden A. Kadir Garipgazioğlu, evinin bodrum katında açtığı kilim atölyesinde bitkilerden, meyve ve değişik ağaç yapraklarından farklı renkler elde ediyor. Bitkiler yüz derecelik ısıda kazanlarda kaynatılıyor. Ardından ipler kazanlara atılarak renklendiriliyor. Kazanda istenilen renk verildikten sonra kurutuluyor. Farklı renk ve tonlara bürünen iplikler, atölyelerdeki tezgahlarda, genç kızların maharetli ellerinde aylarca işlenmesiyle son halini alan kilimler, görücüye çıkıyor.

Hakkari’nin tek kilimcisi A. Kadir Garipgazioğlu, anne mesleği olan kilimcilik hakkında bilgi verdi. Garipgazioğlu, "Bu sanatı her iki ninemden öğrendim. Renklerimiz yüzde yüz doğaldır. Köylerde, dağlarda, yaylalarda topladığımız bitki köklerinden çeşit çeşit renkler elde ediyoruz. Doğadaki çiçek ve bitkilerden iplere renk veriyoruz. Kimyasal ya da asit boyalar kullanmıyoruz. Tamamen doğal bitki ve çiçeklerin köklerini kullanıyoruz. 10 ana rengin yanı sıra çeşitli ara renkler de elde ediyoruz. İplerimizi genç kızlara veriyoruz onlar da istediğimiz renk ve desende kilim üretiyor" dedi.

Bu sanatın devamının gelmesi ve korunması gerektiğini belirten Garipgazioğlu, “Zor bir meslek olan kilimcilikte 15 kişilik ekiple çalışıyorum. Hakkari’nin meşhur kilimlerini üretiyoruz. Ürettiğimiz ilimlerin yüzde 95’i yurt dışına satılıyor. Halkımız bu sanata gerekli önemi vermiyor. Halkımıza çağrımız sanatımızın yaşaması için herkes bir kilim alsın evinin bir köşesine assın” diye konuştu.

10 yıldır kilim atölyesinde çalışan Hamide Tekin ise, annesinin ve ninesinin mesleğini sürdürdüğünü belirterek, Hakkari’nin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Tekin, "Atölyede 15 bayan arkadaşla çalışıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Hoşça vakit geçiriyoruz. Bu sanat atalarımızdan kalma. Atölyede ürettiğimiz kilimler arasında ‘Kesneger’, ‘Canbezar’, ‘Halit Bey’, ‘Gulgever’, ‘Gulbezar’, ‘Gulcizir’ modellerimiz bulunuyor. Müşterilerimiz hangi çeşidi isterse ona göre dokuyoruz. Bir kilim yaklaşık bir ay içinde bitiyor” şeklinde konuştu.

Mimar Kaya 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!